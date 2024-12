Due incidenti, 18 persone coinvolte. All’ospedale anche tre ragazzini

Due incidenti in due ore ieri pomeriggio con 18 persone coinvolte. Il primo è accaduto a Lentate sul Seveso, su due auto c’erano 8 persone, di cui uno all’ospedale in codice rosso.

Il secondo è stato un tamponamento a effetto domino che verso le 16 sulla Statale 36 tra Briosco e Giussano ha visto coinvolte cinque autovetture e una decina di persone. A Lentate il grave scontro è avvenuto alle 14.35 tra due automobili lungo via per Mariano: sono partite le richieste di soccorso e sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Scontro fra una Tesla e una Opel, cui due occupanti sono rimasti imprigionati nell’auto e i vigili del fuoco li hanno estratti tagliando le portiere della vettura. Erano in condizioni abbastanza gravi ma coscienti. Illeso il conducente della Tesla. È atterrato anche l’elisoccorso da Como. All’opera i carabinieri della stazione di Lentate con l’aiuto dei militari della Radiomobile di Seregno per capire la dinamica del grave incidente. Tra le persone ferite, un bambino di 9 anni un ragazzo di 13 e una ragazza di 14. I feriti più gravi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza (uno in codice rosso), al Sant’Anna di Como e al Niguarda di Milano. Il ferito in codice verde è stato portato all’ospedale di Cantù.

Verso le 16 tamponamento a effetto domino sulla Statale 36 tra Briosco e Giussano in direzione Milano. Sulla Valassina, si sono tamponate ben cinque vetture con una decina di persone coinvolte. Nessuna sarebbe in gravi condizioni. È accorsa a sirene spiegate l’automedica di Monza e una pattuglia della Polstrada di Monza oltre, due ambulanze. Dato il numero di mezzi e persone coinvolte il traffico è rimasto bloccato causando code chilometriche fino a Nibionno e verso Milano.

