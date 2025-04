Droga, violenze e salvataggi. Premiati gli eroi di tutti i giorni

di Dario Crippa

C’è una donna di 64 anni in auto che si è trovata sotto tre metri d’acqua nel sottopasso, condannata a morte certa. Sino a quando non l’hanno tirata fuori le mani di alcuni agenti di polizia, che ben conoscevano i rischi di chi abitava nella zona in via Casati, vicino alle cosiddette cinque curve di via Borgazzi.

E poi c’è chi ha risolto il caso di un tentato omicidio ai giardinetti della movida, chi ha individuato spacciatori e rapinatori pericolosi. Pioggia di encomi e attestati di lode agli agenti in servizio alla Questura di Monza in occasione della festa per il 173esimo di Fondazione della polizia di Stato. Alla cerimonia soddisfazione e commozione. Si è cominciato da quanto accaduto nei nubifragi dell’altra estate.

L’ispettrice Katiuscia Maniglio, l’agente Antonino Mangano e l’assistente Michele Maurizi hanno salvato un uomo colto da infarto e una donna intrappolata in un sottopassaggio allagato da un nubifragio. Il sostituto commissario coordinatore Dimitri Palma, l’ispettore Ivan Sala, il sovrintendente capo Paolo Poggiani, l’assistente capo coordinatore Pietro Cavallo, l’agente scelto Dario Mancuso e l’agente Ivan Tortorici hanno invece catturato i due responsabili di un tentato omicidio, quello al giardinetti del Nei fra sudamericani che avevano inferto 12 coltellate a un rivale all’ombra dei Latin King, e hanno smantellato un gruppo di spacciatori e rapinatori. Il sostituto commissario coordinatore Roberto Fiorillo, l’ispettore Alessandro Petta, l’assistente capo coordinatore Silvio Cristofalo, l’assistente Florindo Capezzuto, gli agenti Ilaria Altini e Federico Bembi, il sovrintendente capo coordinatore in quiescenza Osvaldo Scapurri, il sovrintendente Michel Tummolo hanno messo le mani su due cittadini albanesi, responsabili di violenza sessuale e sequestro di persona. Approfittando di una amica di famiglia di nemmeno 30 anni, uno di loro l’aveva stordita con la droga dello stupro e l’aveva sottoposta con un amico ad abusi sessuali di gruppo. E la squadra ha arrestato anche quattro individui, responsabili di traffico di sostanza stupefacente e detenzione illecita di armi, rapina e di numerosi furti in appartamento.

L’ispettore Riccardo Grisi, il vice ispettore Antonio Barretta, gli assistenti capo coordinatore Roberto Comes e Roberto Pisconti, l’assistente Giancarlo Baroni, l’agente Giovanni Avossa, in occasione di una partita di calcio di Serie A del Monza contro il Genoa, a dicebre di due anni fa, hanno individuato i 14 tifosi (tutti rossoblù), poi colpiti da Daspo, che avevano teso un agguato agli ultras del Monza armati di bastoni e tubi di ferro e, oltre ai tafferugli, avevano ferito anche un agente di polizia.

Il sovrintendente capo Diego Bonutto ha individuato invece il vandalo che si era introdotto in una scuola, all’Istituto Koiné, rubando e danneggiando.

L’agente scelto Alessandro Gagliardi con gli agenti Carlo Andrea Giambertone, Christian Piscardi e Riccardo Demma hanno catturato il responsabile di un omicidio a Sesto San Giovanni e salvato tre persone rimaste bloccate da un incendio all’interno di un edificio a Monza in via Cattaneo.

L’assistente capo coordinatore Angelo Bossio, l’assistente capo Andrea Azzarito, l’assistente Michele Savino e l’agente Antonio Castronuovo hanno arrestato due persone per spaccio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’assistente capo Antonio Sorge e l’agente Marco Bottigliero hanno infine catturato un uomo responsabile della detenzione di un ingente quantitativo di droga a Sesto San Giovanni.