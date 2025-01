Dopo 21 anni i cassonetti e il rischio ghetti

Crippa

Una città più pulita? Era il 2004, 21 anni fa, e a prefiggerselo era l’amministrazione comunale di Monza, governata dal centrosinistra (sindaco Michele Faglia, assessore Giampiero Mosca, che però era di destra). L’idea era stata di eliminare i cassonetti della spazzatura da tutta la città. Quartieri e caseggiati popolari compresi.

Una rivoluzione, ci furono resistenze, ma Mosca, a costo di andare di persona a incontrare gli abitanti di quei caseggiati che di raccolta differenziata non sembravano voler sentire parlare, aveva tirato dritto. E mese dopo mese, anche le case popolari, abitate storicamente soprattutto da cittadini di origine meridionale migrati al Nord per lavorare, si erano alla fine adeguate. Ora, a 21 anni di distanza, un’altra Amministrazione di centrosinistra (sindaco l’ex democristiano Paolo Pilotto, assessora Viviana Guidetti al posto della “giubilata“ Giada Turati) fa marcia indietro.

In troppi – dicono – a Monza non vanno nemmeno a ritirare il sacco rosso micro-chippato, nuova frontiera equa e solidale. E, con la scusa che tanto è periferia, nei rioni popolari qualcuno ci abbandona impunemente anche la sua spazzatura portata da fuori città (dicono). Alla fine, per uscire da questo immondezzaio nauseabondo, la Giunta ha deciso che no, forse i cassonetti erano meglio. E dunque andrà a riposizionarli. Con la chiave, però.

Una scelta un po’ ghettizzante forse (ormai le case popolari sono abitate da fette sempre più importanti di extracomunitari), ma che sarà mai... E la raccolta differenziata? Si vedrà, per il momento ancora non sono stati nemmeno posizionati (ma dovrebbero arrivare a breve) i dispenser per ritirare i sacchi rossi. Costringendo i cittadini a lunghe code sotto qualsiasi condizione atmosferica.

Anche se un’alternativa fra un po’ ci sarà. Andare a lasciare la propria spazzatura ai redivivi vecchi cassonetti. Mica dentro, però. Ci vorrebbe la chiave. Accanto magari…