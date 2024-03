Don Merola e la lezione sulla legalità

Lezioni di legalità con don Luigi Merola, il parroco anti-camorra incontra le scuole e il borgo. Doppio appuntamento a Bellusco con l’ex prete di Forcella, sotto scorta per anni dopo le intercettazioni inequivocabili, "spegnetelo", patron della Fondazione “A voce d’e creature“, che dal 2007 in un palazzo confiscato alla criminalità organizzata a Napoli strappa alla strada e alla malavita bambini, ragazzi e giovani offrendo loro opportunità, ha creato dal nulla anche un laboratorio di arti bianche, una pizzeria. "Non possiamo pensare di essere esenti da infiltrazioni", dice l’assessore Stefano Stucchi che ha organizzato l’incontro per celebrare la 29esima giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un percorso condiviso con la scuola, la parrocchia di San Martino e tante associazioni.

"Il nostro Istituto comprensivo Bellusco Mezzago è stato il primo in Italia a essere intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, è da sempre in prima linea ad affrontare il tema del rispetto delle regole con progetti che coinvolgono gli studenti" spiega la preside Concetta Ponticelli. "Don Luigi racconterà la lotta contro i clan e la gente sarà direttamente coinvolta nella testimonianza di chi, ogni giorno, rappresenta un punto di riferimento in un’area complessa come la Campania - aggiunge Stucchi -. Non siamo esenti neppure da episodi in cui l’illegalità prevale sul senso di comunità. La conoscenza di questi fenomeni diffusi ci rende cittadini consapevoli e ci aiuta a interpretare il nostro ruolo attivo, trasmettendo questi valori agli adolescenti". La Giornata è fissata per il 21 marzo, in mattinata all’Istituto solo per gli alunni, e in serata alle 21 per tutti al cineteatro San Luigi. Ingresso libero.

Barbara Calderola