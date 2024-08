Diventare esperti di digital marketing

Al via dal 2 settembre la quarta edizione del corso “Vendi, crea, connetti con i social media (progetti web)“, rivolto a persone disoccupate e finanziato dal dispositivo Gol-Garanzia occupabilità lavoratori di Regione Lombardia. Il corso andrà avanti fino al 27 settembre e si terrà nella sede del Palazzo del Lavoro a Monza, per un totale di 80 ore, con frequenza obbligatoria dalle 9 alle 13. È previsto un test finale per il rilascio della certificazione di attestazione delle competenze. L’obiettivo è far sì che i partecipanti siano in grado di analizzare il bisogno di comunicazione multicanale di un cliente. Tra gli argomenti che verranno trattati, un’introduzione al digital marketing, la presentazione delle diverse discipline Seo, Sem, Social Media Marketing, E-mail Marketing, Content Marketing, Web Analytics e la presentazione delle opportunità professionali nel settore. Il corso è gratuito, previa verifica dei requisiti.

Possono partecipare persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali, in particolare Naspi e Dis-Coll in assenza di rapporto di lavoro, percettori di Reddito di Cittadinanza, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in carico o segnalazione sociosanitaria o sociale e sono inseriti in progetti e interventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età. Informazioni e iscrizioni: Giusy Guarna, g.guarna@afolmb.it oppure 039/8396470.

