Dalla Scandinavia all’America. Il “freddo“ metal e il soul

La potenza e l’energia del metal in arrivo dalla Scandinavia accanto alla furia del punk, il rock intrecciato col reggae e miscelato col soul. Band internazionali e un festival tributo in memoria di un musicista e ballerino pilastro dell’underground italiano. Concerti per tutti i gusti nella settimana del Bloom, con il palco di via Curiel che comincerà a incendiarsi già da giovedì, quando alle 21 si alzerà il sipario su un mini festival all’insegna del punk e dell’hardcore con 4 gruppi che si alterneranno dal vivo: ad aprire le danze sarà l’energico quartetto dei Kobra, seguiti dai pezzi screamo dei milanesi Ojne; toccherà poi all’hardcore punk dei Golpe e allo screamo dei romagnoli Raein, tra i pionieri del genere in Italia. Biglietto d’ingresso 12 euro.

Si resterà sul fronte duro della musica anche venerdì, pur cambiando nettamente sonorità: alle 20.30 arriveranno al centro multiculturale mezzaghese gli svedesi Deathstars, band che si muove tra l’industrial metal e il gothic metal, nota per gli spettacoli ad alto tasso di energia e per una vena glam. Il gruppo sbarcherà al Bloom per l’unica data italiana del suo tour, sull’onda dell’ultimo album “Everything destroys you“. In vent’anni di carriera i Deathstars hanno condiviso il palco con band come Rammstein e Korn. Ad aprire lo show i Priest e il metal dei Liv Sin. Biglietto d’ingresso 25 euro. Il sabato sarà invece tutto per la “BassDancersNite - Geno Tribute“, una serata in omaggio e in ricordo di Geno De Angelis, storico musicista, ballerino e insegnante di ballo della scena milanese a un anno dalla scomparsa. Ad animare l’evento saranno alcune delle band in cui Geno ha militato: suoneranno i Radio Vudù che proporranno i pezzi punk dei The Ride, gli Shockin’ Tv con il loro punk-rock, la leggendaria punk band dei Rappresaglia. Ma ci sarà spazio pure per la miscela soul, funk e mod dei Best e degli Investigators e, a chiudere, il reggae’n’roll dei Tiratura Limitata, con ospiti speciali Alioscia Bisceglia dei Casino Royale e Andrea Scaglia dei Ritmo Tribale. Subito dopo lungo dj-set a base di northern soul, funk e rhythm’n’blues con dj Henry, Mike Painter, Fabio Conti e Stefano Oggiano. Ingresso libero.