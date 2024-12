Dalla farmacia agli studi dei medici di famiglia

"Penso che non ci sia altrove un polo che racchiuda così tanti servizi: qui abbiamo tutto quello che occorre dal punto di vista sociosanitario e assistenziale e di questo bisogna essere orgogliosi", le parole del sindaco di Limbiate, Antonio Romeo. Qui, negli ultimi anni, nel raggio di qualche decine di metri, sono stati realizzati edifici che ospitano una Rsa, una farmacia comunale, ambulatori per i medici di base Ats, ambulatori per visite specialistiche della clinica San Carlo di Paderno Dugnano, il centro di riabilitazione per minori e giovani adulti con disagio psicologico, Recovery for life (nella foto) e ora anche l’ospedale di comunità. Un mix di servizi pubblici e privati (alcuni convenzionati) in grado di garantire forme di assistenza ad una vasta fascia di popolazione, tutti riuniti in un unico quartiere periferico della città. Al Villaggio Giovi, è stato creato nel tempo un punto di riferimento per affrontare diverse questioni di tipo sanitario.

Prima dell’apertura dell’Ospedale di comunità, ha destato particolare interesse l’attivazione, poco più di un anno fa, di Recovery for life. Si tratta di un servizio di riabilitazione per adolescenti e giovani adulti con disturbi psichiatrici e del comportamento alimentare. I percorsi di riabilitazione sono personalizzati sulle esigenze di ciascuno e vengono proposti attraverso i seguenti servizi: residenza, centro diurno, interventi con supporti mirato. Lavorando in sinergia con i servizi territoriali, la struttura conta sul lavoro di un’équipe integrata di psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e operatori sociosanitari.

Ga.Bass.