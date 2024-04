Dal Mac di Lissone. Gli “Scarti di luce“ degli studenti in mostra a Milano

Opere luminose uniche, frutto della creatività di alcuni ragazzi brianzoli e realizzate impiegando materiali di scarto e di riciclo. Idee per unire design e sostenibilità made in Lissone, che si potranno ammirare esposte durante la Milano Design Week, allestite negli spazi del passante di Porta Vittoria a Milano.

Sono l’originale contributo che la città porterà alla settimana del design e dell’arredo all’ombra della Madonnina, frutto di un laboratorio creativo che si è tenuto ieri al Museo d’Arte Contemporanea, organizzato dall’Istituto comprensivo De Amicis insieme al Comune.

Una ventina di ragazzi delle scuole medie e del biennio delle superiori ha lavorato per l’intero pomeriggio per dare vita a oggetti luminosi capaci di coniugare il lighting design e il riciclo creativo.

Alla fine una giuria ha selezionato i tre progetti ritenuti migliori: questi faranno bella mostra di sé a Porta Vittoria, grazie alla collaborazione con l’Istituto superiore Meroni, le associazioni Dare.ngo e Ginko e la Fondazione ArtePassante.

Gli studenti dai 12 ai 16 anni hanno dato fondo alle loro abilità creative, imparando a utilizzare materiali riciclati e avendo l’opportunità di mettere in pratica le loro idee, dandogli veste concreta. Nel prossimo weekend, inoltre, gli oggetti d’arredo luminosi realizzati durante il laboratorio saranno esposti in mostra anche a Lissone, in un evento pubblico che si terrà sabato e domenica nel salone di Villa Magatti.

I tre studenti vincitori saranno poi premiati durante il consiglio comunale dei ragazzi che si terrà il 13 maggio in municipio.

Battezzato “Scarti di luce“, il progetto da cui è scaturito il laboratorio lissonese era stato incoronato come vincitore della selezione del consiglio comunale del ragazzi del 2023: alle scuole era stato chiesto di sviluppare un’attività sull’uso consapevole dei materiali, perché potessero avere nuova vita, così da promuovere la responsabilità ambientale.

"Attraverso questa iniziativa vogliamo dare ai giovani l’opportunità di esprimere la loro creatività con il riciclo dei materiali – ha spiegato la sindaca Laura Borella – per sensibilizzarli sull’importanza della sostenibilità ambientale e sul tema del riciclo. Il laboratorio è nato dal progetto “Cittadini CreAttivi - Trasformare la materia in mondi possibili“, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole, ed è un bellissimo esempio di cittadinanza attiva nato da un lavoro in rete".

"Siamo orgogliosi di vedere realizzato il progetto vincitore del consiglio comunale dei ragazzi – racconta la dirigente dell’Istituto comprensivo De Amicis, Anna Maria Barbuto –. Il nostro obiettivo è portare gli studenti a riflettere, attraverso il metodo progettuale, su concetti come lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare, la raccolta differenziata, azioni che tutti possono mettere in pratica quotidianamente per cercare di prendersi cura del pianeta".