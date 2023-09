Dal carrello di Luigino Caprotti a Vimercate: hub vaccini anti Covid, migranti e archivio comunale

Vimercate (Monza e Brianza), 17 settembre 2023 – Il vecchio supermercato fu inaugurato il 31 agosto 1972 e in 50 anni di vita ha scritto la storia urbanistica e sociale di Vimercate.

A distanza di tanto tempo l’ex Esselunga ha cambiato pelle, ma continua a essere al centro dell’attenzione. Durante la pandemia come hub vaccinale, dove sono state somministrate 2 milioni di dosi. E tutti quelli che ne hanno varcato la soglia per l’iniezione, non hanno potuto fare a meno di pensare che una volta lì c’erano macelleria, gastronomia e gli scaffali con la pasta, le conserve, i detersivi. Nessuno però avrebbe mai immaginato che nelle more di un progetto che ne prevedeva l’abbattimento - sospeso - e una nuova destinazione del quartiere, ci si sarebbe messa di mezzo l’emergenza profughi.

Ora, lo store che sorse nel cuore della Silicon Valley lombarda non molto lontano da Telettra, gloriosa fabbrica di telecomunicazioni sostituita a propria volta da un avveniristico parco tecnologico, potrebbe ospitare i migranti. Una terza vita, contestata dagli abitanti, in vista della quarta, quella di archivio comunale, che in una parte del vecchio edificio potrebbe trovare casa. "Siamo al lavoro per accelerare i tempi", conferma la vicesindaca Mariasole Mascia.