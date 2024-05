Dai giardinetti agli istituti di Lissone. I volontari armati di sacchi puliscono la città

Volontari e Comune in campo per due giorni per ripulire i giardini delle scuole, uno dei parchi più frequentati, il verde attorno al nuovo palazzetto dello sport. Una doppia iniziativa per rimettere in sesto le aree verdi di Lissone, rimuovendo i rifiuti e l’immondizia troppo spesso abbandonati da persone poco rispettose dell’ambiente. È quella organizzata per oggi e domani dall’Amministrazione e da un’associazione impegnata a eliminare in particolare la plastica gettata sul territorio. Stamattina per la Giornata del verde pulito il Comune, insieme ai lissonesi che si sono messi a disposizione, ha previsto di mettere mano a diversi spazi: ci si ritroverà sotto i portici del municipio alle 9 e da lì si procederà a raccogliere i rifiuti nel Parco della Resistenza di via don Minzoni e nelle aree verdi intorno al palazzetto dello sport in via dei Gelsi, oltre a pulire i giardini interni delle scuole. Le attrezzature necessarie saranno distribuiti al ritrovo. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è "sviluppare il senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive", coinvolgendo i cittadini in "azioni concrete di pulizia e sistemazione delle aree verdi". Info 039.73.97.208. Domani, invece, dalle 11 si terrà la passeggiata ecologica “Cleanup Plastic Free“, con i partecipanti che interverranno sulle aree del Bosco Urbano, il grande polmone verde di via Bottego. Ci si ritroverà all’ingresso del Bosco Urbano con i volontari dell’associazione Plastic Free e per un paio d’ore si lavorerà a raccogliere plastiche e spazzatura. Camminata e pulizia del territorio andranno poi a braccetto pure domenica a Macherio, dove ci sarà l’iniziativa “We Plogging“, dalle 15 con partenza dal Parco Baden Powell di via Parini.

F.L.