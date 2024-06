Da Vasco alle bombette. L’estate comincia mangiando rock

"Le canzoni di Vasco e quelle di Battisti, l’esordio dell’Italia agli Europei di calcio e tante specialità dello street food carnivoro. Due serate e un’intera giornata da trascorrere in piazza con la Festa di inizio estate a Vedano, con l’iniziativa “Arrosticini vs Bombette Food Festival“ che animerà da domani a domenica gli spazi di largo Repubblica. Domani e sabato dalle 18 e domenica già dalle 11 ci si potrà sbizzarrire tra arrosticini, hamburger di manzo e di pecora, hot dog, porchetta e bombette. Per i bambini ci saranno i giochi gonfiabili. La sera concerti: domani alle 21 “Omaggio a Vasco Rossi“ con la tribute band Rediovasco, domenica “Tributo a Lucio Battisti“ con Fleurs di Pesco (foto). Sabato alle 20, invece, proiezione su maxischermo della partita di calcio Italia-Albania degli Europei. F.L.