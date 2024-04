Da Sanremo al Festival dei giovani. Leo Gassmann in concerto al Nuovo

Apre con il botto il Festival dei Giovani, più di un mese di eventi musicali (e non solo) dedicati ai ragazzi. Primo appuntamento, il concerto di Leo Gassmann al Nuovo, il 30 aprile, offerto dall’amministrazione.

Poche ore di prenotazioni e i posti occupati sono già 400 su 600. Così Arcore accarezza il sogno di trasformarsi in piccola Sanremo, come la perla della Riviera che poi è diventata quel che è diventata.

"Ma hanno comunicato così, piano piano", dice Evy De Marco, assessora alla Cultura. È lei l’ideatrice della kermesse che "vuole offrire agli adolescenti l’opportunità anche di intraprendere una carriera e la prima cosa per riuscirci è studiare". Senza sudate carte non si va lontano, "ma neppure senza chance e noi stiamo cercando di costruire una vetrina interessante per chi coltiva questa aspirazione". Sarà proprio uno dei beniamini dei ventenni, Gassmann junior, il testimonial del progetto. "Credo che iniziative come questa con i giovanissimi protagonisti siano davvero importanti – ha sottolineato l’artista alla presentazione dell’evento – . Sono anch’io sempre alla ricerca di risposte, per questo non mi sento di dare consigli ai miei coetanei e neppure a chi ha qualche anno in meno". Di una cosa è certo, però: "Se si ha un sogno va coltivato e spesso ci vogliono tanti anni per raggiungere la cima della montagna che stiamo inseguendo. È bello che serva tanto tempo, altrimenti la vita sarebbe noiosa".

Il cantautore romano che nel 2020 ha trionfato nelle Giovani proposte a Sanremo si presenta in Brianza con queste parole. Recentemente è stato inserito da Forbes nella lista dei 100 migliori under 30 dell’Entertainment. "La nostra è stata una scelta ponderata – spiega De Marco – desideravo proporre ai ragazzi e alle famiglie un nome di spessore, con un profilo pulito, esempio di impegno e costanza. Gassmann non si è improvvisato star". L’altro appuntamento forte con la musica sarà con le audizioni per Casa Sanremo, l’evento collaterale del Festival della canzone italiana condotte direttamente dal suo direttore, Ciro Barbato in Villa Borromeo, come l’anno scorso. A chiudere la cavalcata il 1° giugno saranno i partecipanti del corso di Dj, altra iniziativa lanciata dal Comune quest’anno di grande successo riservata a studenti delle medie.