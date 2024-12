Cura degli alberi. Via libera al piano

Via libera al piano di manutenzione del patrimonio arboreo. Con uno stanziamento di 18mila euro, entro la fine di gennaio saranno potati gli alberi nei giardinetti comunali Madre Teresa di Calcutta in via Donatori del sangue e quelli del parcheggio di via Nazario Sauro all’angolo con via Cadorna. "L’intervento è indispensabile per poter garantire lo sviluppo vegetativo e per la tutela delle alberature radicate in ambiente urbano", spiega il sindaco, Samuele Consonni. In particolare, sono 42 gli alberi in via Donatori del sangue.

Queste potature fanno parte del piano nato all’interno del censimento arboreo realizzato lo scorso inverno durante il quale erano state controllate 1.524 piante, di cui 958 ad alto fusto. Agronomi e tecnici avevano segnalato 46 alberi da abbattere poiché morti o molto sofferenti. La successiva fase dell’intervento sul patrimonio arboreo comunale riguarderà la piantumazione di nuove alberature.

Son.Ron.