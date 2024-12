Corso pratico di scrittura a Muggiò. In cattedra l’autore-editore Walter Pozzi

Come superare il timore della pagina bianca e tanti trucchi del mestiere dello scrittore in un percorso teorico e pratico e con la guida di una mano esperta. È quanto propone lo scrittore ed editore Walter Pozzi che torna in biblioteca in primavera con il corso base di scrittura creativa. Il corso sì articolerà in 10 lezioni che si terranno il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, a un costo di 70 euro. La prima lezione è prevista per sabato 1 marzo. Le iscrizioni si ricevono fino al 15 febbraio al numero 348.69.69.559 o inviando una email a pozzi.walter@libero.it. Durante il corso i partecipanti scriveranno tre racconti che saranno commentati insieme al docente.

Veronica Todaro