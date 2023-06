Corso Operatore Macchine a Controllo Numerico Cnc a Seregno, Iscrizioni Aperte!

Sono aperte le iscrizioni per il corso di operatore macchine a controllo numerico Cnc che si terrà a Seregno. Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti che sapranno eseguire, utilizzando macchine a controllo numerico, la lavorazione, costruzione, assemblaggio o revisione di un pezzo meccanico, in base alle informazioni tecniche contenute nei disegni predisposti, e secondo gli standard definiti per la produzione. Il corso, della durata di 60 ore, si terrà dalle 19 alle 22 tre giorni a settimana in presenza. È richiesto un contributo di 360 euro. Come requisito d’accesso è richiesta la conoscenza del disegno meccanico. Durante le lezioni si affronteranno argomenti quali tecnologia dei metalli, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, elementi di elettromeccanica, caratteristiche attrezzi ed utensili meccanici, macchine utensili a controllo numerico, processi di lavorazione meccanici. È previsto un test finale. Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione delle competenze. Il corso, che avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi, si terrà al centro di formazione professionale “Pertini“ a Seregno, in via Monte Rosa 10. Per informazioni, il riferimento è Laura Confalonieri. Contatti: [email protected] oppure [email protected], telefono 0362-862185.

Veronica Todaro