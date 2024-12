Cori, ensemble musicali e bande. La magia del Natale in concerto

Serata di grandi concerti nelle Groane in preparazione al Natale. A Cogliate andrà in scena il gospel. Protagonista il Coro Sweet Blues per un evento organizzato dal Centro Culturale Parrocchiale “monsignor Battista Ferraroli“, che si svolgerà in chiesa parrocchiale. Il coro di 30 elementi, fondato a Paderno Dugnano ma con elementi provenienti da diversi comuni della Brianza, è noto per le sue coinvolgenti performance. Anche nella vicina Ceriano Laghetto sarà protagonista un coro, anzi due: Coro Aurora Vocal Group e Bleus Rèves Ensemble, saranno protagonisti del concerto di Natale nella sala teatro dell’oratorio in via San Francesco.

A Solaro, appuntamento alle 20.45 per una serata di musica e spiritualità con il Concerto di Natale “Gloria in excelsis Deo“, a cura della Schola Cantorum San Francesco. L’evento si svolgerà nel chiesa Madonna del Carmine in via della Repubblica, al Villaggio Brollo. La direzione artistica è affidata a Francesca Cugini e Federico Maffezzoni, con quest’ultimo anche all’organo, per una serata che unirà armonia musicale e atmosfera natalizia. A Misinto, sarà la Sala Pogliani, in via Birago, a ospitare l’evento “The Sound Effects - Il Potere della Musica“, un viaggio sonoro tra emozioni e immaginazione. Diretto dal Maestro Anthony Marotta, il concerto organizzato da Anbima Monza Brianza con il patrocinio del Comune prevede la partecipazione speciale della Banda e Coro degli allievi “Band Music Lab“ e la voce narrante di Simona Erika Bassi.

Doppio concerto a Cesano Maderno: nella chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago si esibirà il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi“ Binzago, mentre nella Chiesa di San Pio X ci sarà il concerto natalizio con brani della tradizione cantati dalle corali delle Parrocchie cittadine di San Pio X, Santo Stefano e Snia e della corale Unitre. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21, ingresso gratuito.

Gabriele Bassani