Confartigianato cambia marcia. Il nuovo direttore è l’ex sindaco

Andrea Esposito è il nuovo direttore di Apa Confartigianato Imprese. L’ex sindaco di Bernareggio alla guida della città per due mandati dal 2014 al 2024, già capo ufficio a Monza e responsabile del Caf, ha da poco assunto l’incarico. Passaggio di consegne in continuità e nuovi servizi per l’associazione che rappresenta le imprese in Brianza e nell’hinterland milanese. Esposito, classe 1987, ha una solida esperienza alle spalle. In Apa dal 2012, ha comunicato come addetto al servizio fiscale nell’ufficio territoriale del capoluogo di cui nel 2019 è diventato referente; nel 2023 ne ha assunto la responsabilità e dal 2024 è coordinatore dei servizi fiscali. Negli ultimi quattro anni la carica era rimasta nelle mani del segretario generale Enrico Brambilla, in precedenza direttore dei Servizi. La scelta di Esposito segna un passaggio importante per la categoria, che mira a rinnovare la propria offerta anche per i privati sia nel patronato (pensioni, Naspi, invalidità, assegno unico, maternità), sia per il Caf (730, Isee, Imu, successioni, contratti locazione, Red, cedolini colf&badanti). "Il nuovo ruolo di Andrea Esposito arriva in un anno importante per noi - dice Brambilla - celebriamo l’80esimo di fondazione. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno a rafforzare il supporto che offriamo alle aziende e ai cittadini, continuando a crescere e innovare nel rispetto dei nostri valori fondanti". Un cambio di passo sancito insieme alla nomina che si concretizza in nuove prestazioni "per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro che ha bisogno di strumenti diversi per essere governato".

Tre i servizi che amplieranno il catalogo nel 2025: Marketing e Comunicazione "per aiutare le imprese a 360 gradi a mettere a punto strategie"; Sportello Esg, che "accompagna in un percorso di responsabilità ambientale e sociale, offrendo soluzioni che fanno bene agli iscritti e al pianeta; e, infine, Noleggio spazi per formazione, meeting, o eventi. Tra le novità, anche l’apertura di un nuovo sportello InApa a Meda, in via Francia 15 che garantirà "un servizio qualificato in campo previdenziale e assistenziale sia per la presentazione delle pratiche agli istituti, che per la consulenza attraverso l’analisi della singola posizione contributiva".

Bar.Cal.