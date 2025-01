Concorezzo cerca autisti per il trasporto disabili

Concorezzo Solidale cerca volontari per il trasporto disabili. il 14 gennaio inizia il corso di formazione di 16 ore (6 lezioni). Il servizio è coordinato dal Comune, chi si offre accompagnerà persone con fragilità che ne fanno richiesta agli ospedali per cure, ai centri medici e di riabilitazione. Ai volontari viene chiesta la disponibilità di qualche ora a settimana. Al potenziamento del parco mezzi, a marzo è entrato in funzione un nuovo pullmino attrezzato, corrisponde un naturale ricambio generazionale, da qui la richiesta di nuove leve.

"Nasce tutto dalla collaborazione - sottolinea il Municipio - senza volontari questa realtà non esisterebbe". I numeri parlano chiaro: ogni anno sono 7.500 i viaggi verso le strutture per terapie. La mobilità garantita ha debuttato nel lontano 2005 e ora punta a crescere. Ma servono autisti di buona volontà. Il servizio può già contare su sponsor, aziende che si donano i mezzi, altro nodo essenziale per andare incontro a chi è in difficoltà. Adesso, manca chi guida. Per informazioni e adesioni 039.62.80.03.01.

Bar.Cal.