Con le coperte tra i banchi per non gelare

Emergenza freddo alla scuola media Elisa Sala di Monza. La classe 2ªC da fine ottobre vede i caloriferi spenti e i ragazzi da allora sono costretti a sopportare il gelo in aula, un giorno arrivato addirittura ai 4 gradi. Sciarpe, cappotti, coperte sono state le misure di emergenza adottate in questo periodo dagli alunni, ma che ora non bastano più. A fare presente il fatto in Consiglio comunale è stato il consigliere di Noi Con Dario Allevi, Stefano Galbiati, che ha riportato come la situazione sia stata denunciata più volte dai genitori e dalla scuola stessa, i quali nel corso di questo periodo hanno avuto anche un contatto diretto con l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti.

L’assessore è intervenuto con gli uffici, ma a poco sono valse le misure palliative prese finora. A novembre è stata consegnata una stufetta elettrica che per via del cattivo odore che emana non viene nemmeno utilizzata. "Il 18 dicembre, dodici ragazzi sono rimasti a casa per il freddo – dice il consigliere Galbiati – alcuni per questo si sono influenzati, e i genitori hanno già dichiarato che non hanno più intenzione di portare i figli a scuola se non si risolve il problema". L’assessore Lamperti ha risposto che dall’Elisa Sala dagli inizi di novembre il Comune ha avuto più segnalazioni su più aule (di cui alcuni risolti) per un impianto di riscaldamento da rivedere nel suo complesso. "Il problema riguarda tutto il riscaldamento – dice Lamperti – che va svuotato, ripulito, riempito di nuovo liquido conduttore e riacceso. Per farlo bisogna spegnerlo e quindi lo si potrà fare solo durante le vacanze di Natale. Al rientro tutto sarà risolto".

A.S.