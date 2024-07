Come creare un sito internet

Otto posti a disposizione per partecipare gratuitamente al corso per diventare uno specialista di WordPress. Si tratta di un corso intensivo per imparare a progettare un sito web utilizzando uno degli strumenti più popolari nel mondo del web. ll corso “WordPress Avanzato“ è progettato per fornire una formazione completa nella creazione, gestione e design di siti web utilizzando WordPress, uno dei più popolari sistemi di gestione dei contenuti (CMS). WordPress è lo strumento più semplice e popolare per creare un sito web o un blog. È così diffuso che alimenta oltre il 42,7% di tutti i siti web esistenti in Internet. Attraverso 140 ore di lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per progettare, sviluppare e mantenere siti web professionali e reattivi, adatti a una varietà di esigenze e settori. Requisiti di partecipazione: avere un’età tra i 18 e i 65 anni, essere residenti o domiciliati in Lombardia, aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Inoltre è indispensabile avere almeno uno dei seguenti requisiti: beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL), percettori diretti di Reddito di Cittadinanza, disoccupati da almeno sei mesi, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione perché hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia dell’incapienza (5mila euro annuo di reddito). Per informazioni: ETAss Srl società del gruppo F2A, via Augusto Mariani, 10 Seregno, mail info@etass.it, tel. 0362.231231.

Veronica Todaro