Colonne sonore da brivido. Le musiche da film all’Auditorium di Seregno

Pezzi tratti dalle colonne sonore di film celebri come “Amadeus” e “Titanic”, “Mission” e “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Padrino” e “Amarcord”. Brani di grandi compositori come Mozart, Morricone e Nino Rota, accanto alle canzoni dei Beatles. Un mondo suonato e raccontato per calarsi nell’universo delle musiche da film, in un percorso che avrà come guida due talentuosi strumentisti e la garbata ironia di Bruno Gambarotta. È quanto proporrà oggi alle 20.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno il concerto “Sogni e visioni della musica da film”, un evento che avrà come protagonista il Trio Gambarotta Costa Cornacchia, ossia la formazione composta da Bruno Gambarotta alla voce narrante, Giorgio Costa al pianoforte ed Elena Cornacchia al flauto. L’evento fa parte del festival Brianza Classica, che ha appena inaugurato la sua 22esima edizione. Il recital sarà un omaggio a quella che è considerata un po’ l’altra anima della musica classica, in una miscela di nostalgia e atmosfere intime e sognanti. In programma l’Aria della Regina della notte dalle “Nozze di Figaro” di Mozart, brano che fa parte della colonna sonora di “Amadeus”; una fantasia di pezzi firmati Nino Rota, frutto anche del sodalizio artistico con Fellini, come i temi de “La strada” e “Amarcord”, ma anche le musiche de “Il Padrino” e la canzone “Viva la pappa con il pomodoro”. E poi le composizioni di Ennio Morricone per “Mission” e “Nuovo Cinema Paradiso”, un tributo ai Beatles con “Yellow Submarine” e “Yesterday”, l’inconfondibile “My heart will go on” di James Horner scritta per “Titanic” e la “Forrest Gump suite” di Alan Silvestri. A precedere il concerto ci saranno due “Preludi giovanili”, che avranno per protagonisti l’Orchestra delle terze dell’Istituto comprensivo di Carnate, ensemble di una trentina di giovanissimi musicisti diretti da Marco Redaelli, e gli Archècelli della Scuola Suzuki di Osnago, formazione di sette violoncelli diretta da Marco Maria Radaelli. Ingresso gratuito con prenotazione al 335-5461501.

La rassegna Brianza Classica proseguirà poi domenica 9 con un appuntamento che farà calare nelle atmosfere dei Promessi Sposi, uno spettacolo di letture e musiche dal titolo "Madre non mi far monaca che non mi voglio far!” che andrà in scena al centro civico di Cederna-Cantalupo a Monza, con l’attrice del Piccolo Teatro di Milano Diana Manea e l’ensemble Festa Rustica. Il festival tornerà poi nella Brianza monzese il 16 maggio con un recital per pianoforte solo a Ornago con il pianista Pierluigi Camicia.