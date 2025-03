Colline dei Giusti. Un workshop per la memoria

Collina dei Giusti, dalle scuole alla comunità: workshop per costruire un progetto condiviso dedicato alla memoria: ai tavoli persone di tutte le età. L’obiettivo "è far vivere il luogo - spiega il sindaco Giacomo Biffi - siamo al lavoro per riempire di contenuto la proposta nata 8 anni fa dai ragazzi delle medie per far conoscere le storie dei giusti dell’umanità". La collina è proprio di fronte all’istituto. Per dare corpo all’iniziativa, il Comune ha chiamato a raccolta tutte le forze del borgo. La risposta è stata massiccia. "Ma il percorso resta aperto - ancora Biffi - non c’è nulla di precostituito, chi vuole, può aggregarsi. La gestione sarà condivisa".

Bar.Cal.