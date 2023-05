La classifica dei Comuni più ricchi: a Vedano vivono i Paperoni d’Italia

C’è anche un po’ di Brianza nella classifica dei Comuni più ricchi d’Italia: Vedano al Lambro, Monza, Lesmo e Correzzana. Lo rivela Cgia Mestre, sempre attenta con le sue analisi di carattere economico sulle imprese e sulla popolazione, con una precisazione: per ricchezza dei Comuni non si intende il bilancio del municipio, bensì il reddito medio dei contribuenti. I nomi dei quattro Comuni brianzoli a dire il vero non sorprendono: più volte li abbiamo trovati tra quelli che annoverano i Paperoni d’Italia.

Il dato interessante che emerge da questa analisi della Cgia è la posizione che queste ricche realtà hanno nel panorama nazionale. Vedano al Lambro , ancora una volta, in Brianza batte tutti per distacco con i suoi 35.123 euro di reddito medio per contribuente. Un importo decisamente rilevante che, tuttavia, non permette al Comune brianzolo di essere inserito tra i venti più ricchi d’Italia: per poco meno di 200 euro si trova in ventunesima posizione, alle spalle di Luvinate (Varese).

Monza è la novità brianzola di questa classifica, perché balza al secondo posto provinciale con i suoi 32.237 euro di reddito medio pro capite.

Questo dato corrisponde al trentatreesimo posto in classifica generale a livello nazionale. Il dato di prestigio per Monza, però, è un altro: con questo risultato è il secondo capoluogo di provincia in classifica. Il primo è Milano (dodicesima realtà nazionale con 37.189 euro di reddito medio). Lesmo si trova in trentaquattresima posizione, immediatamente alle spalle di monza. Il reddito medio dei 6.095 contribuenti residenti è di 32.058 euro. Precede di poche decine di euro la valdostana Courmayeur (32.023 euro). E, subito dopo, ovvero in trentaseiesima posizione, ecco che compare Correzzana con i suoi 32.015 euro.