Cinquemila euro per rimediare ai raid vandalici

Ogni anno le amministrazioni comunali devono mettere mano al portafogli per rimediare ai danni provocati dai soliti ignoti che colpiscono giardinetti e piazze o, armati di bombolette spray, imbrattano i muri dei palazzi e gli spazi interni delle scuole.

Accade anche a Sovico, dove alcuni vandali rimasti ancora senza un nome hanno imbrattato con scritte i muri della palestra, dove hanno danneggiato pure i bagni, mentre hanno sporcato con graffiti e tag le pensiline del bus e i servizi igienici del mercato.

Raid i cui danni ora li pagheranno tutti, perché al Comune toccherà sborsare più di 5mila euro per rimettere tutto a posto e cancellare i segni del passaggio dei teppisti.

Il municipio ha appena dovuto affidare a una ditta sovicese, con un costo di 4.270 euro, interventi di imbiancatura in diversi luoghi del paese, per ripulire le zone vandalizzate dai graffitari: a essere imbrattate sono state, in particolare, le pareti di edifici pubblici come i bagni del mercato, la palestra di via Baracca, le pensiline dell’autobus in viale Monza e alcune aree di sosta sempre in viale Monza. Con altri 976 euro il Comune ha poi dovuto affidare lavori urgenti di manutenzione idraulica sulla palestra di via Baracca: qui gli atti vandalici hanno colpito anche i servizi igienici e le docce dell’impianto sportivo ed è stato necessario mettervi mano per ripristinarli.

