Ciak, si cena. A tavola con gli attori per solidarietà

Il Paese Ritrovato sarà protagonista del Visiona MovieFest. Al villaggio creato dalla cooperativa La Meridiana per accogliere 64 malati di Alzheimer saranno dedicate la cena e l’asta benefica. Il Paese Ritrovato è come un borgo con vie, piazze, giardinetti, negozi, il teatro, la chiesa, la biblioteca, l’orto e gli appartamenti. Il bar, il negozio, il cinema, il parrucchiere creano una vera comunità a passo lento, raccontata da Andrea Frassoni, autore del film “La memoria delle emozioni“, per la regia di Marco Falorni. "Pensi di avere a che fare con persone inerti – racconta Frassoni –, invece sentendo le riflessioni degli ospiti ti accorgi che sono come dei saggi che hanno sempre la parola e il gesto giusto".

“La memoria delle emozioni“ è un racconto carico di umanità che coinvolge voci e testimonianze autorevoli, come quella del professor Marco Trabucchi, l’attore Giulio Scarpati (nella foto) e Diego Dalla Palma, celebre visagista che racconta con sentimento ed emozione la propria vicenda familiare. C’è anche il musicista Enrico Ruggeri che al Paese Ritrovato ha dedicato il brano “Dimentico“, ambientando nel villaggio il videoclip del della canzone. Nel docufilm sono approfondite con filmati e interviste le storie di Annamaria, Sante, Angelina, Antonella che raccontano il loro presente fragile, sereno e complicato.

C.B.