C’è Tronchetti. Provera al liceo Porta

Tutti pronti per il “Tech-Tour” in quarta e quinta indirizzo telecomunicazioni dell’Istituto Hensemberger di Monza. "I nostri ragazzi hanno studiato informatica e telecomunicazioni in prima e seconda - spiega il professor Salvatore Attanasio -, porteremo 20 giovani che dalla terza hanno scelto l’articolazione telecomunicazioni, con i quali ci occupiamo già in classe di automazione, certificazioni Cisco, programmazioni di dispositivi in rete, controllo da remoto anche con i software Arduino e Raspberry". I ragazzi vedranno la realtà aziendale, si confronteranno con i tecnici, avranno modo di verificare come funziona quello che studiano in teoria.

La scuola ha selezionato le classi, offrendo la possibilità di una visita in azienda agli studenti delle classi quinte che a breve dovranno scegliere come dirigere il loro futuro, ma anche ai “colleghi” di quarta che già hanno abbastanza competenze per apprezzare il confronto con i professionisti. I percorsi di alternanza scuola lavoro e i confronti con gli imprenditori servono ai ragazzi a capire quali sono le reali prospettive, incrociandole con le proprie aspirazioni.

L’incontro con l’azienda non riguarda solo gli istituti tecnici. Martedì 11, il liceo Carlo Porta (linguistico e scienze umane) incontrerà Marco Tronchetti Provera (foto) che spiegherà ai ragazzi il ruolo dell’imprenditore nell’economia contemporanea. Un’opportunità unica per approfondire le trasformazioni del mondo imprenditoriale e le sfide che le aziende italiane devono affrontare oggi.

C.B.