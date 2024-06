Cavalieri volanti. I ginnasti in sella. Lo spettacolo mondiale tra potenza ed eleganza

Evoluzioni che tengono assieme precisione, equilibrio e potenza. Brianza capitale mondiale del volteggio equestre, con centinaia di atleti tra i migliori del mondo a Villasanta insieme ai loro cavalli. Un evento sportivo di prima grandezza che il territorio sta ospitando in questo fine settimana grazie a una realtà che, partita da un piccolo pony club, è riuscita a diventare in 15 anni, con la passione e il duro lavoro della sua fondatrice, un centro affiliato al Coni e alla Fise, la Federazione italiana sport equestri, forte di istruttori qualificati e di tesserati di ogni età, dai bambini agli adulti in là con gli anni. Fino a domani il Club Ippico Monzese farà da scenario per il Concorso internazionale di volteggio, competizione valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo, nonché per i Campionati Europei e Mondiali senior, young e junior vaulting.

I partecipanti sono più di 500 e arrivano da vari continenti: c’è chi è sbarcato fin dall’Australia, ma pure dall’Argentina, dagli Stati Uniti, e poi da tanti Paesi d’Europa come Svezia, Olanda, Germania, Austria, Francia, Spagna, Svizzera e naturalmente Italia. All’interno dell’evento si stanno svolgendo anche i campionati nazionali Coppa delle Regioni, con agonisti ed esordienti volteggiatori che si sfidano a colpi di programmi tecnici e free style. "Il volteggio – spiegano gli organizzatori – è un’arte sportiva che coniuga le difficoltà della ginnastica artistica al delicato equilibrio dell’equitazione, fatto di potenza e movimento". Il connubio tra le gare dei giovani volteggiatori nella Coppa delle Regioni e quelle degli atleti professionisti del Concorso Internazionale vuol essere uno stimolo per le nuove leve, che possono osservare da vicino i grandi campioni. Nella competizione sono coinvolte anche 3 atlete tesserate dal Club Ippico Monzese.

"Si tratta di Giada Samiolo, Sofia Crippa e Arianna Di Paola", racconta Nadia Gaiani, reponsabile dell’evento. Tra le stelle in campo gli italiani Rebecca Greggio e Davide Zanella, campioni in carica nella categoria Pas de Deux e che qui partecipano per qualificarsi per la Coppa del Mondo 2024 e per gli Europei senior. Un pezzo di Club Ippico Monzese c’è poi nel Team Italia, visto che l’attuale tecnico selezionatore della nazionale azzurra per la disciplina del volteggio è Lorenzo Lupacchini, già campione mondiale Pas de Deux e membro della club di Villasanta. L’evento è per i brianzoli l’occasione per avvicinarsi a questo sport: se poi qualcuno si appassionasse alla disciplina, a tenerne quotidianamente alta la bandiera sul territorio, insieme ad altre specialità equestri, c’è proprio il Club Ippico Monzese, che accompagna dalle prime esperienze fino all’attività agonistica, con lezioni di equitazione, salto ostacoli, dressage, cross, nelle due sedi di Villasanta e di Pessano con Bornago. "Abbiamo 400 tesserati di tutte le età, partiamo dai 4 anni e arriviamo agli adulti, abbiamo anche persone di 65 anni – sottolinea Gaiani –. È una disciplina per tutti, che si può praticare ad ogni livello. Nella Coppa delle Regioni la nostra atleta più giovane in gara è una bimba di 7 anni, che partecipa nel volteggio". Il Club Ippico Monzese è nato nel 2008 dalla passione di Laura Carnabuci, che ha cominciato con un piccolo pony club per arrivare alla struttura attuale, con oltre 50 cavalli e allievi che prendono parte a gare nazionali e internazionali.