Casa di comunità “fantasma” ad Arcore: "Ma i pazienti ne hanno bisogno"

Dopo l’opposizione in città, anche il Pd in Regione chiede lumi sul futuro della Casa di comunità “fantasma“ all’ex asilo San Giuseppe ad Arcore. Interrogazione dei consiglieri dem Gigi Ponti e Carlo Borghetti all’assessore al Welfare Guido Bertolaso. La domanda è semplice: "Tempi e modi di realizzazione della struttura considerata strategica dall’Asst di Vimercate" per il rilancio della sanità sul territorio, dopo i tagli del Pnrr del Governo che hanno allungato i tempi e il cambio di direzione ai vertici del settore al Pirellone. Il caso era approdato in aula, ad agosto. Il sindaco Maurizio Bono aveva spiegato "di non aver ricevuto comunicazioni in merito da Palazzo Lombardia", ma anche che "la nostra Casa di comunità non rientra fra quelle da costruire entro il 2026". Nella prima tranche, Arcore non c’era. L’Amministrazione però ci spera, ha acquistato la vecchia materna fallita proprio per ospitare medici, infermieri e specialisti e "riannodare il rapporto con i pazienti, avvicinandoci alle loro esigenze".

Operazione da 2 milioni per dare un futuro "degno di questo nome" allo storico complesso e la "missione salute" era sembrata la vocazione naturale a tutti. Ma l’entusiasmo della prima ora ha lasciato il posto a dubbi che si trascinano. E ora i democratici vogliono vederci chiaro. Da Bertolaso aspettano una risposta scritta.

Bar.Cal.