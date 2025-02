Carnate, sassi contro il treno in corsa

Carnate, 9 ottobre 2015 - Sassi contro il treno in corsa. Brutta avventura questo pomeriggio, lunedì, per i pendolari della Brianza che viaggiavano sul treno 10783 partito da Milano Porta Garibaldi alle 17.31 e diretto a Bergamo con arrivo previsto alle 18.39. Il convoglio avrebbe dovuto passare e fare tappa anche a Paderno, ma si è fermato prima, a Carnate – Usmate. Qualcunoinfatti ha lanciato diverse pietre contro i finestrini dei vagoni affollati di viaggiatori, mandandoli in frantumi.

Fortunatamente, spavento a parte, nessuno è rimasto ferito. Per ragioni di sicurezza il treno è stato fermato alla prima stazione e non è più ripartito con conseguenze anche sulle altre corse e ritardi. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polfer e gli operatori delle altre forze dell'ordine.

D.D.S.