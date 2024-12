Brindisi col presidente dell’Inter. Poi tutti in tivù da Mara Venier

Parterre de roi a PizzAut Monza per festeggiare il Natale e aiutare l’inclusione a segnare un altro gol. A farsi carico della causa, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, a tavola con il giornalista Beppe Severgnini, il comico Enrico Bertolino, l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, il rettore della Bocconi, Francesco Billari, Valerio De Molli, ceo di “The European house-Ambrosetti“ ed Elio e le Storie tese. Una cena "durante la quale sono state spese parole importanti per il lavoro di tanti altri ragazzi in attesa di futuro – dice Nico Acampora, papà dei locali gestiti da giovani autistici –. È stata un’occasione per parlare ancora di diritti per tutti". Concetto ribadito ieri a Domenica In, dove la brigata più famosa d’Italia è stata ospite di Mara Venier. "Un’altra vetrina per la nostra battaglia di civiltà", aggiunge l’ideatore dei ristoranti, che ha incassato l’endorsement di tante stelle, dalla conduttrice Bianca Guaccero all’attrice Luisa Ranieri, anche loro pronte per andare in onda. Per pizzaioli e camerieri l’elettrizzante esperienza di raccontare il loro sogno al grande pubblico: "Avere le stesse opportunità di tutti".

"Lo Stato deve dare gli insegnanti di sostegno e pagare le cure, perché le famiglie fanno debiti per i figli", ha detto Acampora. Immediata la reazione di una mamma: "Io sono in queste condizioni – ha scritto sui social –, grazie Nico perché non ti occupi solo di tuo figlio e del tuo progetto, ma di tutti noi". Grazie a "un sogno che sembrava irrealizzabile e invece adesso 41 ragazzi aut hanno un lavoro a tempo indeterminato. Nelle scuole italiane non trovano sempre l’attenzione che meriterebbero. Il lavoro può fare dei miracoli, come la condivisione e l’amore che è l’ingrediente segreto delle nostre pizze".

Bar.Cal.