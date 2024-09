Brianza Est, Ornago se ne va: "Incompatibilità mai risolte"

Addio al corpo di polizia locale allargato, Ornago lascia la famiglia che da sette anni riuniva il piccolo centro del Vimercatese ad altri tre partner: Bellusco, che ospita la sede del comando Brianza Est, Cavenago e Mezzago. "Una scelta ponderata – spiega il sindaco Daniel Siccardi – maturata con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e rispondere in modo più diretto alle necessità del territorio e dei cittadini". Diverse le difficoltà emerse nel tempo, "dalle modalità di erogazione, ai problemi comunicativi e organizzativi. Quando il Comune aderì alla convenzione nel 2017 c’erano già alcune incompatibilità che sono andate confermandosi. Abbiamo cercato di trovare un compromesso per risolvere le criticità, ma alla fine ci siamo resi conto che la soluzione migliore era uscire dall’accordo". La transizione verso il nuovo modello organizzativo "sarà graduale e gestita con la massima attenzione per evitare disagi".

Il nuovo assetto "permetterà di migliorare la capacità di risposta alle esigenze della gente, intensificando le attività di controllo e prevenzione. Siamo certi che questa decisione sia la più giusta per tutti: cittadini, amministrazione e partner stessi con i quali sono sicuro – conclude Siccardi – la collaborazione proseguirà in altri ambiti". Barbara Calderola