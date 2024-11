Bookcity sbarca a Monza. Le librerie si riempiono

Monza come città da sfogliare, piena di racconti di libri e incontri culturali nelle sue biblioteche e librerie cittadine. È iniziata ieri la prima edizione monzese del Bookcity Milano, un’appassionante viaggio che fino a domenica 17 vedrà nel capoluogo brianzolo 43 iniziative gratuite dedicate al mondo dei libri (con il tema portante di “Guerra e pace“). L’evento si è aperto ieri con attività nelle librerie Libraccio, Giunti al punto ed Elsa, che vedranno le ultime due protagoniste anche oggi (con alle 10 il firmacopie con l’autore Luigi Omar Martinuzzi a Giunti al punto, e alle 11 un dibattito nella libreria Elsa su “guerra e pace nel femminismo contemporaneo“).

Da lunedì in poi la rassegna arriverà anche nelle biblioteche cittadine (e in altre due librerie: Tutti giù per terra e Libri&Libri), con altri incontri con autori, reading, spettacoli teatrali, mostre, conferenze, laboratori creativi per bambini. A essere coinvolti saranno anche la biblioteca del carcere e quella dell’Archivio storico, il Cinema Capitol, il teatro Binario 7 e cinque associazioni del territorio.

Il primo evento nelle biblioteche sarà lunedì alla San Gerardo alle 18.30: la presentazione del libro “La pace viaggia in autobus“, con l’autore Renato Ghezzi. Martedì sarà la volta dei bambini: alle 16:30 alla Biblioteca dei ragazzi è prevista la lettura animata di tanti racconti destinati alla fascia dei piccoli (4-8 anni). Lo stesso giorno, alle 18, l’Archivio storico inaugura la mostra “Monza, la Grande Guerra e gli americani“, a cui seguirà una conferenza, mentre alle 21 in Sala Maddalena prenderà vita un dibattito sulla guerra a cura di Ccr Monza. Giovedì alle 17 si arriva alla biblioteca del carcere: il Csi farà un incontro sullo sport che "arriva dappertutto", mentre venerdì si segnala l’evento di Emergency alla biblioteca di Cederna, in cui verrà presentata la graphic novel “Finchè l’ultimo canta ancora“ (16+ anni).

Dai padri barnabiti del Carrobiolo, sabato alle 16.30, ci sarà un approfondimento sulle esperienze di cura tra le sbarre, con la presentazione del libro di Giovanna Canzi e Gabriella Giandelli “Lontano dalla vita degli altri“. Domenica 17 si chiude con lo spettacolo teatrale al Binario 7 dal titolo “Come il picchio che tamburella“. Per molti eventi è necessaria la prenotazione.