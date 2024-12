Binario 7 chiude l'anno con "Bentornata Francesca" e "Xanax"

Il Binario 7 si prepara a chiudere l’anno in bellezza. E già raccoglie gli inviti di chi vuole salutare il 2024 a teatro. Martedì 31 in sala Chaplin è in programma “Bentornata Francesca“, di e con Valentina Ferrari, Silvia Pietta, Sarah Paoletti, Laura Carroccio e Alessandro Smorlesi, regia Arturo Di Tullio; produzione Teatro dell’Allodola. Lidia e Marina sono una coppia sposata da molti anni. Lidia è una chef stellata, estrosa e stravagante. Marina è una manager affermata, dal carattere deciso. Vivono il loro tranquillo e rodato menage fra lavoro, viaggi e un amore consolidato. Marina è molto legata alla sorella minore, Francesca, femme fatale e cantante dalla vita turbolenta che spesso sparisce per mesi, salvo poi riapparire con guai a cui rimediare e uomini da consolare.

Fra Lidia e Marina gli unici veri screzi nascono proprio a causa delle richieste di aiuto di Francesca, a cui la sorella non sa dire di no. Un giorno, dopo mesi di lontananza, Francesca si presenta a casa delle due: ha un bimbo in fasce e chiede di essere ospitata. Inizia una convivenza difficile, ma vincerà l’amore. Biglietto intero: 46 euro. Invece, in sala Picasso appuntamento con “Xanax“ di Angelo Longoni. Un edificio di una grande città accoglie diverse divisioni di uffici. Daniele e Laura sono due colleghi: si conoscono solo di vista, perché lavorano su due piani diversi. Un venerdì, nel tardo pomeriggio, al termine della giornata lavorativa, rimangono accidentalmente bloccati nell’ascensore. Solo che tutti gli altri sono già andati via. I due dovranno rimanere chiusi lì dentro fino al lunedì successivo, quando finalmente arriverà il personale delle pulizie. Sarà possibile mantenere la calma costretti in uno spazio così angusto, senza che nessuno sappia della loro presenza lì dentro e con i telefoni fuori uso? Appena entrati in ascensore il loro atteggiamento è professionale. Con il passare delle ore, ridotti a una lotta con i loro bisogni primari, Daniele e Laura manifestano le loro più nascoste debolezze e prendono consapevolezza della loro tragicomica dipendenza da ansiolitici, antidepressivi e medicinali vari. Biglietto intero 40 euro. Le prenotazioni dovranno essere ritirate entro sabato 28 dicembre.