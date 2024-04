Auto abbandonate. Operazione recupero

Operazione “auto fantasma“ in corso a Desio. Nei giorni scorsi, la polizia locale ha avviato un piano di analisi, rimozione e demolizione delle tante macchine abbandonate sul territorio. Alcune delle quali ferme al bordo di strade, o in mezzo a piazze o parcheggi da 4-5 anni. Finendo nel mirino di vandali e malintenzionati. "C’è quella macchina abbandonata da un po’ di tempo. Ferma, gomme a terra e con un finestrino rotto. Ma non si può fare spostare dai vigili?". Una delle tante segnalazioni piovute in Comune. "Non è così facile come può sembrare", spiega l’assessore alla Sicurezza Andrea Villa. "In questi giorni, grazie al lavoro della nostra polizia locale, sono state - e saranno - rimosse alcune delle auto che giacciono abbandonate da tempo in diverse strade e parcheggi della nostra città. Per farlo c’è bisogno di un lavoro “dietro le quinte” non indifferente". L’iter non è semplice: "Per ogni macchina occorre uscire e verificare le condizioni in cui si trova, rilevare il numero di targa, verificare se è assicurata e, la parte più difficile, risalire al proprietario. Che spesso e volentieri si riesce a trovare solo dopo lunghe ricerche che in molti casi portano all’estero.

La maggior parte di queste auto hanno targhe straniere o sono intestate a persone non residenti in Italia". E se invece, il proprietario non c’è o è irreperibile? In questi casi, al termine delle verifiche necessarie si sposta e... il carro attrezzi lo paga il Comune.

Ale.Cri.