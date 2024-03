Attenzione ai barbecue alle Groane. Vietato accendere fuochi a terra

Per il picnic di Pasquetta nel Parco delle Groane, oltre a sperare nel bel tempo, occorre fare attenzione alle regole stabilite dall’ente per garantire la sicurezza di tutti. L’accensione dei barbecue non è vietata, ma occorre farlo nei luoghi indicati e nelle modalità corrette.

All’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ci sono apposite aree attrezzate per il pic-nic: l’area del Canale Villoresi a Garbagnate Milanese, l’area di via Lombra (zona ex Greenland) a Limbiate, l’area Sant’Andrea a Misinto, l’area del Gheppio a Cogliate e l’area Laghi della Mordina a Mariano Comense.

Il Parco non gestisce alcuna prenotazione per le aree. Per l’eventuale barbecue (vietati i fuochi a terra) la struttura va portata da casa.

Ci si deve munire di una tanica d’acqua per spegnere le braci, evitare in ogni modo di posizionarsi sotto le fronde degli alberi e bisogna lasciare perfettamente pulita l’area dopo il picnic. È inoltre stabilito l’obbligo di raccogliere i rifiuti prodotti. Un’ordinanza di modifica temporanea alla viabilità di via Lombra e via Del Laghetto prevede un senso unico di marcia in via Lombra, nel senso e nel tratto da Via Laghetto fino a via Oberdan. Via Lombra quindi oggi e domani dalle 8 alle ore 18 sarà a senso unico di marcia.

Previste pattuglie straordinarie di sorveglianza sia della Polizia locale di Limbiate che del Parco delle Groane anche con il supporto di Gev e e Volontari antincendio boschivi.

Gabriele Bassani