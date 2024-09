Ascensoristi merce rara, ecco il corso gratis

Porte aperte a Schindler School: il colosso degli ascensori con quartier generale a Concorezzo forma direttamente in casa tecnici capaci di intervenire per risolvere un guasto o per la manutenzione e presenta il percorso al territorio. Open day il 27 settembre dalle 14 in sede (via Monza 1). Una vetrina per il progetto, lezioni post diploma per 16 under 25 (o per ragazzi che abbiano terminato il quarto anno delle superiori) che avranno così la possibilità di impratichirsi in un campo sicuro. Come per altri settori gli specialisti mancano e il famoso marchio di casa fa da sé. Diversi i partner, Gi Group per l’orientamento, la ricerca e la selezione dei candidati, Fondazione Mobilita Academy di Milano per la teoria. Tutto con il patrocinio di Assolombarda. Così la multinazionale risolve il nodo della carenza di personale, uno dei problemi che mette in difficoltà grandi e piccole aziende, preparando una delle figure più richieste dal mercato. Il percorso prevede 800 ore in 9 mesi, più altre 830 sul campo a fianco di esperti. Da quest’anno gli studenti oltreché dalla Lombardia potranno arrivare da Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Liguria. A tutti i corsisti sarà garantito l’alloggio gratuito vicino al laboratorio di Fondazione Mobilita. I partecipanti, assunti in apprendistato, ma con prospettive concrete, si cimenteranno con elettrotecnica, meccatronica, oleodinamica, tecnologia, qualità e sicurezza, attività di montaggio, installazione e avvio, manutenzione programmata o straordinaria, ricerca e analisi di malfunzionamento e vengono avviati all’esame per il patentino, la professione richiede un’abilitazione.

"Dopo il successo della prima edizione siamo entusiasti di riconfermare per il secondo anno l’esperienza – dice Arianna Squizzato, direttrice delle Risorse umane –. Attraverso iniziative come questa preserviamo e valorizziamo il patrimonio di competenze presente in azienda e lo trasmettiamo alle nuove generazioni". Un tempo il mestiere passava di padre in figlio, oggi non è più così. L’intervento accorcia le distanze fra domanda e offerta di occupazione, uno dei problemi più sentiti in tutto il Paese. "Così evitiamo che un lavoro prezioso vada perduto e offriamo opportunità concrete in un settore dinamico in continua evoluzione – conclude la manager –, chi inizia questo cammino non è solo il futuro di Schindler, ma dell’intera società".

Barbara Calderola