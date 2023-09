Arte, tecnologia e Monza in pole position sul turismo dei motori

Dopo la Formula 1, Monza si prepara alla Italian Motor Week. Cinque giorni di eventi - da mercoledì a domenica prossimi - organizzato da Comune, Autodromo, Confcommercio e da 777 Motors sotto la stella del circuito delle Città dei Motori. L’occasione, per la città, di scoprire e valorizzare un turismo mosso dalla passione per i motori, le gare, ma anche l’arte e l’industria legate all’automotive. Si comincia al Binario 7 proprio con un convegno dedicato al mondo dei motori e del turismo motoristico in tutte le sue sfaccettature, e da giovedì sarà possibile ammirare da vicino in piazza San Paolo, il prototipo (in scala 1:4) della 777 hypercar. Sempre il 14 si terrà anche una parata riservata alle vetture del Campionato italiano TCR Italy, riservato alle vetture turismo, con partenza dall’autodromo alle 17.30, arrivo e schieramento in piazza Trento e Trieste. Bolidi protagonisti nel fine settimana dell’Aci Racing Weekend.

Nel ’salotto’ di Monza sarà possibile provare una “crash test experience” tramite un’apposita installazione in piazza Roma: una Smart incernierata ad una struttura metallica motorizzata sarà disponibile per chi vorrà sottoporsi ai test, indossando le cinture di sicurezza fino a restare a testa in giù dopo la simulazione di un ribaltamento. Mentre domenica in piazza Carducci si svolgerà una simulazione dinamica di incidente stradale, in cui si potrà assistere a ciò che può accadere quando un’auto lanciata a 30-40kmh urta un ciclomotore e come un manichino, posto sul ciclomotore, “caricato” dall’auto e scagliato sull’asfalto, mostri le conseguenze dirette dell’urto. Prove pratiche, ma anche cultura con la mostra al Binario 7 “Due come noi”, dedicata ai piloti Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano. Domenica sarà anche il “Brambilla Day” con un raduno di 40 auto storiche per celebrare le imprese in pista dei fratelli Tino e Vittorio. Il tutto accompagnato dall’Associazione produttori luganega di Monza per promuovere le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza. "L’obiettivo è di esaltare l’eccellenza motoristica, l’innovazione tecnologica, la sicurezza stradale ma anche le tradizioni gastronomiche della regione", le parole dell’assessore al Marketing territoriale, turismo e commercio Carlo Abbà.

Nell’ottica di promozione, anche economica, del territorio: "Il mondo dei motori è sempre stato un attrattore turistico e siamo pienamente soddisfatti che Monza stia valorizzando questa possibilità non solo in autodromo ma anche in città", sottolinea il segretario di Confcommercio Monza Alessandro Fede Pellone. E con il progetto 777 hypercar, Monza entra anche nel futuro grazie alla collaborazione con l’autodromo e il Politecnico di Milano per lo sviluppo delle tecnologie sull’assistenza virtuale in pista gestite dall’intelligenza artificiale".

Marco Galvani