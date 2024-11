Arrivano i Godzillasexbike. Il primo disco della band

Il rock più intenso e grintoso proveniente dal territorio, in un doppio concerto. Uno spettacolo teatrale che mescola due grandi classici della commedia americana, dando vita a una storia brillante e coinvolgente. Un laboratorio particolare in cui far incontrare la musica ai più piccoli, accompagnati dai loro genitori. Saranno questi gli ingredienti del fine settimana al Bloom di Mezzago. Il centro multiculturale di via Curiel darà spazio alla musica sabato sera, con un duplice concerto a base di rock e di band locali di buon seguito. Dalle 21.30 sul palco brianzolo arriveranno i Godzillasexbike, che presenteranno i pezzi del loro nuovo disco “Right/Wrong/Place/Time“: per il sestetto formato da Tommaso Benedetti, Gloria Crudo, Stefano Cairoli, Marius Arcioni, Mirco de Pascale e Matteo Cremoli si tratta dell’album di debutto.

Nel nuovo lavoro hanno collaborato, in quattro brani, con la bulgara European Recording Orchestra di Sofia. La band si muove con energia, rabbia e grazia tra indie-rock e alternative-rock. Ad affiancarli ci saranno i Latente (foto), gruppo di rock alternativo composto da Francesco Panetta a voce e chitarra, Alessandro Villa alle chitarre, Marco Cagliani alla batteria e Francesco Bubola al basso: ampiamente rodato dal vivo, il quartetto sta preparando l’uscita del suo quarto album. L’ingresso è libero. Cambieranno completamente le atmosfere domenica: nel pomeriggio, con un doppio appuntamento dalle 16 e alle 17.30, si terrà un “Laboratorio di musicalità“ condotto da Ilaria Pastore e realizzato seguendo la “Music learning theory“. Si tratta di un’esperienza di apprendimento musicale attraverso la voce cantata e il movimento, rivolta a bambini piccoli, fino ai 3 anni, e ai loro genitori: bimbi e adulti saranno accompagnati in un viaggio immersivo nella musica. Biglietto d’ingresso 20 euro.

Sempre domenica, alle 18.30, sarà la volta del teatro con la rassegna “45° Parallelo“: il Gruppo Teatro Bagai porterà in scena lo spettacolo “Le strane coppie“, un adattamento realizzato da Marco Bianco su due testi di Neil Simon. La rappresentazione nasce dalla fusione di due celebri opere del maestro della commedia americana, “La strana coppia“ e “Solo quando rido“: il risultato di questa miscela è una storia che intreccia le vicende di tre coppie atipiche e bizzarre, che provano a trovare il loro posto nel mondo, fra personaggi brillanti e dialoghi fulminanti. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto 6 euro.