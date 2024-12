Arriva la terza farmacia comunale. Sarà aperta alle Torri Bianche

Vimercate avrà la terza farmacia comunale. In città manca una struttura, secondo le regole deve essercene una ogni 3.300 abitanti e la Giunta vuole aprirla alle Torri Bianche, il quartiere degli affari, la città nella città, che ogni giorno richiama migliaia di lavoratori. Manca solo il via libera della Regione.

La revisione del Piano farmacie arriva 12 anni dopo la sua approvazione, il testo, allora, prevedeva sette punti vendita, ma il censimento ha aggiornato il numero di residenti di poco sotto i 26mila e serve un adeguamento. Ats e l’Ordine dei farmacisti hanno già dato il via libera all’operazione. "Insieme ad Azienda Farmacie e al presidente Nunzio Del Sorbo individueremo i locali, all’interno o all’esterno del centro commerciale, in base ai servizi da attivare e alle disponibilità – spiega Vittoria Gaudio, assessora al Commercio –. Le farmacie comunali offrono prestazioni di qualità, che i cittadini amano, al quale si aggiunge un prezioso sostegno a progetti di salute pubblica e di prevenzione e un’integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del territorio". Il sì definitivo perché il Comune possa esercitare il diritto di prelazione sui privati deve arrivare con il parere del Pirellone. La delibera della Giunta già trasmessa a Milano "segue le indicazioni fornite dal Consiglio comunale – aggiunge l’assessora –. L’obiettivo è arrivare a un’equa distribuzione delle farmacie in città, considerando anche i quartieri periferici. Le Torri ci permettono di offrire una risposta utile ai residenti della zona Sud e a chi vive ogni giorno il quartiere per ragioni professionali, o per svago".

Bar.Cal.