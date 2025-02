Arriva la fermata Monza Est: "Ma si tagliano le rampe per biciclette e disabili"

Dopo vent’anni che se ne parla, l’amministrazione comunale ha siglato l’accordo con RFI per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est. I cittadini sono contenti, ma con alcuni distinguo. "Quest’opera – commenta Valter Artelli – ha finito per assorbire grandi risorse a scapito delle rampe ciclopedonali, più volte richieste dalla Consulta Libertà e che quasi sicuramente non si faranno mai. Grande la perdita del patrimonio verde legato al parcheggio. È una fermata di quartiere che non necessita di posti auto dedicati, se non per chi accompagna o riprende chi utilizza il treno, con numeri più ridotti, integrandoli con posti riservati ai disabili".

La ventina di posti previsti in progetto e i corselli di manovra sottraggono uno spazio verde prezioso nell’ottica di lotta alle isole di calore e finirebbero per richiamare ulteriori auto da fuori, snaturando la funzione di fermata di quartiere. Tale area andrebbe ridotta ad alcuni posti di “kiss and ride“ e per disabili, aumentando gli spazi per gli scooter e confermando gli spazi per taxi e bus. "Come presidente del Gruppo spontaneo Libertà – ricorda Maurizio Resseghini – già nel 1995 facemmo un’indagine sul territorio: su mille rispondenti il 98% richiedeva la fermata. Peccato per le rampe del sottopasso per bici e disabili, previste e poi scomparse dal progetto. Rispetto alla fermata siamo contenti".

Soddisfatto della fermata anche Emanuele Patrini, membro della consulta di quartiere: "Bene, ma con rammarico: abbiamo avuto difficoltà, come Consulta, a portare le nostre istanze. L’assenza delle rampe limiterà la mobilità verso via Lecco e il parco, per disabili, biciclette e passeggini. Vigileremo che i tempi di realizzazione vengano rispettati".