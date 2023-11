Rompe con un sasso una vetrina di un negozio. Preso dalla polizia mentre svuota la cassa

Monza, 9 novembre 2023 – Aveva scagliato un sasso contro la vetrina di un negozio infrangendola per entrare a rubare, ma quando è arrivata la polizia lo ha sorpreso mentre ancora armeggiava col registratore di cassa. E lo ha arrestato.

Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del territorio effettuate dalle pattuglie della Questura di Monza e della Brianza, un equipaggio della Squadra Volanti, verso le 21 di lunedì, è stata inviata dalla Centrale Operativa in corso Milano a Monza, in quanto era stato segnalato un soggetto che, dopo aver scagliato un masso contro la vetrina dell’esercizio commerciale “MC REPAIR”, vi si era introdotto all’interno nell’intento di sottrarre il contenuto del registro cassa e alcuni prodotti elettronici e di telefonia.

Gli agenti hanno sorpreso il ladro ancora intento a maneggiare il registratore di cassa, lo ha bloccato prima che potesse darsi alla fuga con la refurtiva. A seguito di perquisizione personale, gli Agenti della polizia di Stato hanno rinvenuto la somma di 120 euro in moneta occultata nella tasca dei pantaloni, chiaramente riconducibile al denaro presente all’interno del registro cassa.​ A seguito degli accertamenti effettuati presso la Questura di Monza e Brianza, i poliziotti hanno verificato la nazionalità marocchina dell'uomo, in Italia senza fissa dimora, privo di occupazione lavorativa e chiaramente dedito ad attività delittuose.​ Infatti, più volte il 24 enne era stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e solo qualche giorno fa era stato denunciato dalla polizia di Stato perché trovato in possesso di hashish. Il cittadino marocchino era stato in precedenza arrestato per aver rubato un monopattino elettrico a un ragazzo nei pressi del Centro Commerciale “Torri Bianche”.

Al momento della perquisizione personale era stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish occultato all’interno della biancheria intima. Ancora, nel giugno 2022 il giovane era stato tratto in arresto perché colto in flagranza nell’atto di cedere sostanza stupefacente a un suo connazionale. Attesa la sua irregolarità sul territorio nazionale, il Questore di Milano gli aveva ordinato di lasciare il territorio nazionale, ordine a cui non aveva volontariamente ottemperato, continuando a permanere illecitamente sul territorio nazionale per guadagnarsi da vivere tramite l’attività di spaccio e la commissione di furti. In relazione ai fatti avvenuti, sussistendo la flagranza del reato di furto aggravato e la gravità della condotta, i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza hanno in arresto l’uomo, che veniva posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza in attesa del giudizio per direttissima.

Nella mattinata di martedì il Giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso il nulla osta all’allontanamento dal territorio nazionale. Accompagnato in Questura per essere messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, in ragione dell’inottemperanza dell’ordine di allontanarsi dal territorio italiano, il Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ne ha disposto il collocamento al CPR di Roma dove lo stesso è stato accompagnato e dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.