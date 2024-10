Aree cani, giochi e campo sportivo. Il parco di via Adda si rifà il look

Dopo la casetta dell’acqua, il mercato Coldiretti Campagna Amica e la nuova rotonda, in via Adda a Concorezzo scatta il restyling del parco: in arrivo un nuovo campo sportivo polifunzionale, giochi e un’area cani. Lavori al via a fine autunno, investimento di 200mila euro, ma a scomputo oneri, il Comune non sborserà un soldo.

"Il progetto risponde a una precisa richiesta del quartiere", sottolinea Walter Magni, assessore ai Lavori pubblici. A nord della pista ciclabile sarà realizzato lo spazio per gli sportivi, "l’accesso avverrà tramite cancello pedonale.

L’area - ancora l’assessore - sarà riqualificata anche con la semina di un nuovo manto erboso, con un portabiciclette e la piantumazione di arbusti". Buone notizie per i bambini e le loro mamme, pure la vicina area giochi finirà sotto i ferri, una zona intera sarà dedicata all’inclusività con giostrine per tutti, un’altra ai più piccoli con divertimenti a molla, scivoli, abaco, casetta, mentre le altalene avranno un angolo riservato tutto a loro. Accanto ai divertimenti sorgerà un vero e proprio salottino all’aria aperta grazie a due nuove panchine, una fontanella, un porta biciclette e due cestini: tutto l’occorrente per trascorrere momenti di relax nel verde. "L’area sarà chiusa durante la notte e aperta di giorno come desiderano gli abitanti del rione per garantire sicurezza all’intera zona", anticipa Magni. Una gestione del parco pensata per prevenire le incursioni di vandali che in questi anni "si sono consumate soprattutto di sera o ancora più tardi". Anche l’area piccoli sarà protetta da cancelli. Verrà creato un nuovo percorso pedonale in direzione nord-sud, "trait d’union tra via Adda e la pista ciclopedonale". Lo spazio è adatto anche alle corse di Fido, così nel piano ha trovato casa l’oasi riservata ai migliori amici. Anche in questo punto ci saranno a disposizione una panchina e un cestino per concedere una pausa ai proprietari durante la passeggiata e lasciare tutto ordinato e pulito. Sarà installato un nuovo dosso per scoraggiare gli automobilisti a schiacciare sull’acceleratore e per aiutare i pedoni ad attraversare in sicurezza. La “montagnetta“ assolverà così alla doppia funzione e sarà collegata ai marciapiedi.

Bar.Cal.