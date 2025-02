Arcore, scivola su una grata per il ghiaccio e batte la testa: Pierangelo De Muro muore dopo una settimana

Arcore (Monza e Brianza), 5 febbraio q025 – Scivola sulla grata di areazione del parcheggio sotterraneo che unisce i giardini Ravizza alla centralissima via Umberto, batte la testa e muore dopo una settimana in ospedale.

L’incidente ad Arcore è costato la vita a un pensionato di 81 anni. Pierangelo De Muro era con la moglie il 24 gennaio, la coppia ha attraversato il passaggio pedonale di buon mattino, attorno alle 8. Avevano un appuntamento nei vicini ambulatori della Asl. Durante la notte la temperatura era scesa sotto lo zero e forse c’era ghiaccio. La Procura di Monza, avvisata dallo stesso Comune, non ha disposto l’autopsia. “In strada non c’erano intoppi – dice il sindaco Maurizio Bono – siamo tutti profondamente addolorati per l’esito della caduta”. Il primo cittadino ha fatto comunque transennare l’area “per capire esattamente cosa fosse successo, ma una cosa è certa: non c’erano lavori in corso”. L’ex manager in pensione è morto il 31 gennaio per le conseguenze del trauma cranico.

Al Policlinico, dove era ricoverato, è stato sottoposto a un intervento di riduzione dell’ematoma, ma nonostante il tentativo, per lui non c’è stato niente da fare. Anche la moglie era caduta a terra, ma senza gravi conseguenze. La donna era stata accompagnata in ospedale per accertamenti in codice giallo. Le esequie sono state celebrate lunedì a Bernate, dove la famiglia abita da sempre.