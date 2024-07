Anziani meno soli in città. Ginnastica, balli di gruppo e consigli del medico. Così l’estate non fa paura

Ritorna il trentennale appuntamento con “Estate con noi 2024“, le iniziative di intrattenimento estivo per gli anziani.

Il Comune di Monza mette a disposizione una porzione del Parco Ambrosini di via Solferino (che diventa Centro socio culturale Modoetia), in convenzione con Auser San Rocco, il braccio operativo, con il supporto di BrianzAcque, per offrire un po’ di sfago a chi rimane nella città che si svuota.

Ogni giovedì e domenica dalle 15 alle 18.30 vengono offerte proposte di intrattenimento con giochi, musica, spettacoli e momenti di riflessione e informazione su tematiche d’interesse sociale. Essendo lo spazio omologato per 200 persone è andato sold out già il primo incontro previsto per oggi con l’orchestra di Gianni Conte, a seguire Michele Bove, Davide Staffelli e molti altri, per un totale di 19 incontri tra luglio e agosto. Le giornate danzanti sono integrate anche da incontri con BrianzAcque che spiega il valore dell’acqua e gli investimenti che la monoutility sta portando avanti per avere al rubinetto di casa acqua di qualità sempre migliore. Amministrazione comunale, Auser e Progetto Generazione Senior della cooperativa La Meridiana costituiscono un’ampia rete. Quindi un paio di giovedì al mese si inseriscono anche gli specialisti de La Meridiana con i loro consigli per vivere più a lungo in salute.

Giovedì 11 alle 15 sarà invece di scena il medico per spiegare il tema della respirazione e movimento, cioè quanto sia importante prestare attenzione a un buon ritmo di respirazione durante l’attività fisica. Il 25 luglio, invece, sempre con l’intenzione di mantenere gli anziani in una buona mobilità fisica, verranno spiegati i principi di equilibrio, elasticità e coordinazione.

"Uno dei nostri obiettivi – sottolinea Luana Laface, dello staff di progetto di Generazione Senior – è proprio quello di fare rete, inserendo le nostre competenze nei servizi al territorio".

Il Parco Ambrosini diventa perciò un vero e proprio quartier generale di ritrovo, intrattenimento e benessere, per offrire a chi non va in ferie momenti di serenità e divertimento, in un contesto verde e curato, nel cuore di Monza.

"Per questo – sottolinea Giuseppe Pagani, presidente del gruppo Auser San Rocco – collaboriamo anche con Croce Rossa italiana, comitato di Monza, a cui abbiamo destinato un momento di intrattenimento per spiegare la relazione tra nonni e nipoti oggi, tra affettività e tecnologia".

Auser è fortemente presente in città anche durante l’estate in diversi punti. Il Centro civico di San Rocco, in via D’Annunzio, tiene compagnia agli anziani durante l’anno con gli appuntamenti di ginnastica dolce, burraco, acquarello e ballo, ma non li abbandona nei mesi estivi.

Il centro civico resta aperto, essendo dotato di aria condizionata, dove, nei giorni di calura, gli anziani trovano ristoro. Ci sono sempre un paio di tavoli di burraco e briscola per non sentirsi soli. Una proposta variegata anche d’estate quella del servizio di Auser, con un esercito di 400 volontari nelle sue 24 diramazioni territoriali. Auser Brianza, presieduto da Pietro Albergoni, ha il suo quartier generale in via Monte Oliveto a Monza, in cui si trova il centralino che gestisce le telefonate di compagnia. L’associazione ha una rubrica da 1500 utenti, coccolati via cavo da 5 call center. Soprattutto d’estate, quando i giovani vanno in vacanza, gli anziani restano più soli e aspettano la telefonata settimanale per parlare del tempo, della solitudine quotidiana, sdrammatizzata con qualche battuta.

Il bisogno non va in vacanza e quindi nemmeno la raccolta delle derrate alimentari dai supermercati, ben 9000 chili l’anno. Continuano gli appuntamenti per i trasporti per visite mediche, la consegna pasti (4300 all’anno) e farmaci (600 all’anno) nei comuni della Brianza.