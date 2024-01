Amore e amicizia. La Sirenetta in versione musical Domenica a Besana, la Compagnia del Domani porterà in scena il musical "La Sirenetta", una storia di amore e crescita che conquista il cuore di adulti e bambini. Un'occasione per immergersi nel mondo magico di Ariel e degli altri personaggi della celebre storia Disney. Biglietti a partire da 10 euro.