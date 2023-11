All’Edelweiss si ricomincia. Sul palco per grandi e piccini

Una rilettura di Shakespeare che unisce teatro popolare e grandi passioni umane. Le dinamiche della vita di coppia e di famiglia, un comico spaccato delle nostre quotidiane nevrosi e la storia della prima squadra di calcio femminile italiana negli anni Trenta del ‘900. Una commedia nera tutta da ridere e una serata coi Pink Floyd. E per i bambini le fiabe più classiche di Kipling e di Andersen. Sono gli spettacoli che comporranno la doppia stagione teatrale del cineteatro Edelweiss. La prima rassegna a partire sarà quella dedicata ai più piccoli. Si comincerà domani alle 16.30: sul palco di piazza Cuzzi andrà in scena “Il libro della giungla” con gli attori del Gruppo Panta Rei. Domenica 21 gennaio “3 pigs — Cosa è casa”, tratta da “I 3 porcellini”, e domenica 4 febbraio toccherà al musical “La Sirenetta”. Ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro per gli under 12. La rassegna dedicata agli adulti prenderà il via giovedì 16 alle 21 con gli attori di Stivalaccio Teatro e “Romeo e Giulietta — L’amore è saltimbanco”, mentre il 2 dicembre Max Pisu e Gaia De Laurentiis saranno i protagonisti di “Come sei bella stasera”. L’1 febbraio “Relazioni (quasi) pericolose”, il 7 marzo “Giovinette — Le calciatrici che sfidarono il duce” e il 18 aprile “Piccoli crimini condominiali“. Fuori abbonamento, il 22 febbraio, “The Dark Side of The Moon 50° — Il capolavoro dei Pink Floyd nel 50° anniversario”.