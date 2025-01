Alla scoperta delle dieci scienze di Dante: "Come leggere il poema in modi diversi"

“Comedia, il disegno di Dio. La musica“. Dieci lezioni su Dante, appuntamento oggi allo Spazio Heart, a Vimercate. Pulsazioni Culturali accompagna il pubblico alla scoperta delle dieci scienze che per il poeta costituivano lo scibile umano. "È come leggere il poema in dieci modi diversi", spiega Alberto Baldigri, che recita e commenta l’opera. Il maestro, monzese, classe ‘66, fa parte dell’ultima generazione di pianisti che si sono formati alla scuola di Alberto Mozzati. Appuntamento alle 16.30 in via Manin. Costo: 7 euro. Informazioni al numero 366/2281208; info@associazioneheart.it.