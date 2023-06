Aiuti per pagare la retta dell’asilo nido

Un aiuto per la retta del nido, Vimercate tende la mano alle famiglie residenti con bebè iscritti negli asili della città. A disposizione ci sono 55mila euro, che si aggiungono ad altre agevolazioni limando una spesa che incide sui bilanci domestici. Possono richiedere i fondi i genitori che pagano più di 272,5 euro al mese (rimborsabili con il Bonus asili Inps) calibrati in relazione al tipo di frequenza – part-time o full-time – e all’Isee: si va da 100 euro (50 per il tempo parziale) entro i 10mila euro di patrimonio, a 80 euro (40 per chi frequenta mezza giornata) per Isee fra i 20mila e i 25mila euro. Il sostegno verrà liquidato dal Comune direttamente alla struttura dopo aver acquisito le presenze mensili. "Le domande saranno accolte fino a esaurimento del plafond - spiega l’amministrazione - con precedenza ai redditi Isee più bassi".