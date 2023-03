Aeb chiude il bilancio con tanti segni positivi

Segno positivo sui conti di Aeb spa, con l’assemblea dei soci della multutility di Seregno che ha approvato il bilancio 2022. Un esercizio con un margine operativo lordo (Ebitda) di 64 milioni di euro in cui i ricavi ammontano a circa 19 milioni, in crescita di oltre il +12%, e il risultato netto è arrivato a 24,5 milioni anche grazie a un miglioramento della gestione finanziaria. Gli investimenti si attestano a 1,5 milioni, realizzati in prevalenza su applicativi e infrastrutture digitali. Sono conti che permettono di riconoscere dividendi a favore dei soci pari a 11,5 milioni di euro, in crescita del 10%. "Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato la presidente Loredana Bracchitta - Le società del perimetro Aeb, nonostante il complesso contesto economico, hanno conseguito importanti risultati. L’andamento conferma la resilienza e la solidità di Aeb. E con l’acquisizione di un impianto fotovoltaico da 59MW, Aeb ha posto le basi per entrareda protagonista nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".