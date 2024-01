A Villasanta il rito diventa green: giochi di luci al posto di fuoco e smog

Anche Sant’Antonio diventa green e al tradizionale falò propiziatorio si preferiscono i giochi di luce. Una tradizione in chiave ecologica quella che è stata organizzata a Villasanta per domani, giorno di Sant’Antonio quando, il rito vuole, bisogna accendere un falò.

L’amministrazione comunale e la Casa dei Popoli al tradizionale falò in piazza hanno optato per un evento di festa che culminerà alle 18.15 con l’accensione di un falò 2.0. Niente fiamme, fumo e naturalmente smog. Niente legna o altro materiale da ardere, ma semplicemente un proiettore in piazza che regalerà giochi di luce altrettanto suggestivi per ricordare e vivere una delle manifestazioni più note e sentite della Brianza. Una festa di Sant’Antonio diversa quella che dalle 16.30 animerà la piazza del Comune. Si inizierà con un laboratorio di riciclo riservato ai bambini: “Ri-crea: little alchemist“ per imparare a non buttare nulla, ma a dare agli oggetti, all’apparenza ormai senza vita, una seconda opportunità usando fantasia, manualità e creatività. Alle 17.45 sarà la volta dello spettacolo con la perfomance artistica di Vafortina, la regina del fuoco. Poi intorno alle 18.15, quando ormai sarà calata la sera, si “accenderà“ il magico falò ecologico: fuoco e scintille, innocue per l’uomo e per l’ambiente, che verranno proiettate sulla piazza Martiri della Libertà. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno vin brulè e cioccolata calda, ma anche, come vuole la tradizione, le mitiche frittelle di Sant’Antonio, oltre ai waffel nordici. In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa. La tradizione - con il fuoco - verrà invece rispettata all’oratorio di San Fiorano. Non il giorno di Sant’Antonio, domani 17 gennaio, bensì domenica, quando alle 17 nell’oratorio villasantese verrà ripetuta la tradizione dell’accensione del falò, quello vero, e non in versione moderna ed ecologica.

Barbara Apicella